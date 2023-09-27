حقيقة تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات

يستعد المجلس الأعل للجامعات الحكومية، لوضع الرتوش النهائية خلال اجتماعه اليوم، استعدادا للعام الدراسي الجديد، وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، أبرزها التأكيد على موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمقرر أن يكون السبت المقبل 30 سبتمر الجاري وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

موعد العام الدراسي الجديد 2023

وأكد الدكتور حسن الدمرادش، رئيس جامعة العريش وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد في موعده، ويبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وينتهي الخميس 4 يناير 2024، على أن تكون امتحانات الترم الأول الثلاثاء 9 يناير 2024، نافيا ما تردد بشأن تأجيل الدراسة في العام الدراسي الجديد.

المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح رئيس جامعة العريش، أنّ الفصل الدراسي الثاني سيبدأ السبت 10 فبراير 2024 المقبل، على أن تجُرى امتحانات الترم خلال يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكدا أنّ الجامعة أنهت الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.