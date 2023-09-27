إجراء 4 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة للمرضى الأولى بالرعاية في بني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف جمعية الأورمان، في تنفيذ 4 آلاف و165 عملية جراحية وقسطرة علاجية بالمجان، لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة بني سويف، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

التعاون بين جمعية الأورمان ومحافظة بني سويف

يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

منظومة عمل متكاملة

وقالت الدكتورة انجى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، «نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى»، معربًة عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهه تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنه جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى.

دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستقبل جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.