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خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023.. اعرف الإجراءات

كتب:

بسمة عبدالستار
01:52 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الانتخابات- صورة أرشيفية

الانتخابات- صورة أرشيفية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة التفاصيل التي تخص الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ومن ضمنها معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023، تسهيلا على الناخبين، وإجراء عملية الاقتراع بسهولة ويسر بعيدا عن التكدس داخل اللجان، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023

ويمكن للمواطنين معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023  بإتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقما. 

4- الضغط على أيقونة استعلم. 

5- من خلال ذلك يمكن معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

في سياق متصل، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر «الوطنية للانتخابات»، إنّه تم الابتعاد عن التصويت الإلكتروني بسبب وجود مشكلات تقنية، وأن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي مطعن.

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