خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي.. يشترط «الرقم الكودي»

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط للحصول على معاش المعاقين، ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إذ يشترط لحصول ذوي الهمم على الدعم تقديم الرقم الكودي الذي يثبت أن الشخص كشف من خلال القومسيون الطبي المميكن.

الكشف من خلال القومسيون الطبي المميكن

ويمكن حجز موعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وتسجيل الراغب في الحصول على معاش المعاقين الرقم القومي والاسم، وتاريخ الميلاد والنوع، وتحديد نوع الإعاقة سواء حركية أو ذهنية أو طيف توحد، أو سمعية أو بصرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر هذا الرابط.

2- الضغط على الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة في الحال.

5- تحديد نوع البطاقة سواء تكافل أو بطاقة كرامة، وحالتها إذا كانت سارية أو متوقفة أو جامدة.