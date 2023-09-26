بنص القانون.. تحديد ممثلين بالوزارات للتنسيق مع «الوطنية للانتخابات» لمباشرة مهامها

تتواصل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في العمل على الخروج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في أكمل صورة، من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، استنادا إلى المادة 21 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنص على: «تلتزم كل أجهزة الدولة، بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها».

كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها للتنسيق بينها وبين الهيئة، في مباشرة مهامها واختصاصاتها.

توقيع بروتوكولات تعاون

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد في أغسطس الماضي، لتسهيل نقل معدات الهيئة في كل المحافظات وسرعة الانتشار.

بروتوكول وزارة التضامن

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة، حيث ينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة، تعزيز التعاون بينهم، في إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكي المطلوبة، لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.