انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في الشرقية اليوم

تستعد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لاستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية، في دورته 27 والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، والمقرر انطلاقه اليوم ويستمر على مدار 3 أيام.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات، وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية، ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها، فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

إضافة لمسة جمالية حضارية على بلبيس

وشنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس منذ الصباح الباكر حملات موسعة لأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة، ووضع الأعلام بمدخل المدينة لإضافة لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسيه بمدينة بلبيس.

كما تشهدت جميع الطرق والمداخل الرئيسية بالمحافظة حملات نظافة موسعة، وتسوية للطرق ورش الأشجار وتقليمها لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.