حياة كريمة تواصل فعاليات «أنت الحياة» في السويس لليوم الثالث

تواصل مؤسسة حياة كريمة فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» صورا من فعاليات اليوم الثالث من أيام مبادرة أنت الحياة بمحافظة السويس.

وعلقت «حياة كريمة» على اليوم الثالث من فعاليات مبادرة «أنت الحياة» قائلة: «موجودين معاكم على مدار 6 أيام بحي الجناين قرية العمدة، مع عدد كبير من الفعاليات والأنشطة واللي هتخدم القرى والأحياء القريبة».

فعاليات مبادرة «أنت الحياة»

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» تقدم خدماتها لأهالي محافظات السويس؛ منها القوافل الطبية بالتعاون مع كلية الطب جامعة السويس، وندوات التوعية التي يشارك فيها المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان، فضلا عن الأنشطة الثقافية والترفيهة المتنوعة ومسرح العرائس، واستخراج بطاقات الرقم القومي، وامتحانات محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، سداد ديون الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وغيرها من أنشطة وفعاليات للكبار الصغار.

وتعد مبادرة «أنت الحياة» إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والمواطنين، خاصة في المحافظات والقرى التي تعاني نقص الخدمات.