«القاهرة الإخبارية»: باريس استضافت معرضا لرمسيس الثاني وحقق زيارات كثيرة

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مدينة مارسيليا الفرنسية متميزة بتعدد الثقافات والديانات؛ فهي نموذج للتعايش، لذا فإن السياحة إحدى وسائل التعارف، متابعا: «عند التحدث عن الثقافة والسياحة في فرنسا لا بد من ذكر اسم مصر، كونها متواجدة في باريس ومارسيليا».

فرنسا تتصدر المشهد والعالم في السياحة الدولية

وأضاف «شقير»، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العاصمة الفرنسية باريس استضافت معرضا لرمسيس الثاني وحقق أكبر عدد من الزيارات، مشيرا إلى أن فرنسا تتصدر المشهد والعالم في السياحة الدولية، ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يختصها بخطاب خاص عن السياحة ويؤكد أن الدولة إبان جائحة كورونا خسرت الكثير، ولكنها حافظت على قطاع صناعة السياحة.

كل مدينة في فرنسا لها طابع وسياحة خاصة

وتابع أن كل مدينة في فرنسا لها طابع وسياحة خاصة، ومدينة جرونوبل تضم متحف لشامبليون، ومن هنا نتحدث عن فك رموز حجر رشيد؛ لذلك اسم مصر موجودا في فرنسا، موضحا أن باريس تتربع على عرش السياحة.