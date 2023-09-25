هزة أرضية تضرب فرنسا.. بؤرتها في شمال شرق ليون

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، فرنسا، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا، وقعت على مسافة 44 كيلومترا شرق بلدية فيلوربان بمنطقة أوفيرني رون ألب شرق فرنسا، كما تقع البلدية شمال شرق مدينة ليون.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 9 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من بلدية مورستل جنوب شرق فرنسا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، البرتغال، بعمق 21 كيلومترا، وعلى مسافة 12 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من بورتيماو الواقعة جنوب البلاد.