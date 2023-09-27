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نواب عن «حماة الوطن» يوقعون نماذج تزكية لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

محمد أباظة
02:14 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
توقيع نواب «حماة الوطن» نماذج تزكية تأييد ترشح السيسي

توقيع نواب «حماة الوطن» نماذج تزكية تأييد ترشح السيسي

تقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والهيئة البرلمانية بغرفتيه، لتوقيع نماذج التزكية للرئيس السيسي من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح. 

وأضاف في بيان صحفي أن حزب حماة الوطن يعمل على قلب رجل واحد من خلال أماناته المركزية وكل قواعدة الحزبية المنتشرة في ربوع الوطن، من أجل إعداد التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة. 

توقيع نماذج التزكية للرئيس السيسى

وأكد أن ما شاهده اليوم من خلال غرفة العمليات المزكزية بالحزب من مختلف المحافظات ينم على مدى وعي وإدراك الشعب المصري لهذه المرحلة، ومدى ثقتهم في قيادة الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة. 

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.