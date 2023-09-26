قيادات «حماة الوطن» بالمنيا يحررون توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

أطلق حزب حماة الوطن في محافظة المنيا، مسيرة حاشدة أثناء توجه أعضائه لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

مسيرة حاشدة لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة

وقال اللواء هشام بشر أمين عام حزب حماة الوطن في محافظة المنيا، إن مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا اتجهت إلى مقر مكتب الشهر العقاري، شارك فيها قيادات ورموز الحزب والوحدات الحزبية لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي تؤيد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف عبدالرحمن ناصر أمين الإعلام بمحافظة المنيا، أنه فور إعلان فتح عمل التوكيلات توجهت هيئة مكتب أمانة المحافظة إلى مقر الشهر العقاري وقاموا بعمل توكيلات.

كما توافد عدد كبير من أمانة سمالوط شرق برئاسة العمدة محمد سمير مكادي وسمالوط غرب برئاسة هواري أبو طهير وعدد كبير من الأعضاء لعمل توكيلات معبرين عن سعادتهم وحبهم ودعمهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت شعار معاً نحميه معاً نبنيه.

إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي

وأشاد أعضاء حزب حماة الوطن في المنيا بالدور الكبير والمجهود العظيم الذي بذله الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة ووضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، وإنجاز المئات من المشروعات العملاقة والضخمة التي فتحت آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة حياة كريمة التي غيرت ملامح الريف المصري وزودته بالعديد من الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية، مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتدعيم شبكات مياه الشرب والكهرباء وبناء الوحدات الصحية والمدارس ومكاتب البريد والتموين والمراكز التكنولوجية التي قدمت خدمة كثيرة للمواطنين في سهولة ويسر.