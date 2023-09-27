عضو بـ«النواب»: السيرة الذاتية والعملية للرئيس دفعتني لتزكيته في الانتخابات

قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إن السيرة الذاتية والعملية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، دفعته إلى تزكية ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف على هامش تحرير نموذج تزكية الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمقر مجلس النواب، أن البلاد شهدت استقرارا أمنيا، إذ جرى القضاء على البلطجة والإرهاب.

وأشار إلى أن البنية التحتية قبل تولي السيسي رئاسة البلاد كانت «مهلهلة»، لكنه نجح في تطويرها بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت شكل الريف المصري.

وأضاف أن البلاد شهدت إنشاء عدد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات منها الزراعة، إذ زادت الرقعة الزراعية بنسبة 30%، ونجحت تلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من كورونا حتى الأزمة الروسية الأوكرانية.