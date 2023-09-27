مصطفى سالم: الاستقرار الأمني والمشروعات التنموية أهم أسباب تأييد الرئيس السيسي

أكّد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي نابع من يقين يثبته الواقع بأنَّه الأفضل لقيادة البلاد، مضيفًا أنَّ الرئيس السيسي تحمل العبء الأكبر بمفرده وبدعم الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو التي ازاحت حكم الجماعة الإرهابية.

الجنوب يستحوذ على الاهتمام الأكبر بعد مبادرة «حياة كريمة»

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «إنني كمواطن من الصعيد قبل أن أكون نائبًا عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج لمست بنفسي ما تمّ من تطور في الجنوب الذي كان مهمشًا دائمًا والذي بدأ يستحوذ على الاهتمام الأكبر بعد مبادرة حياة كريمة التي بدأت المرحلة الأولى فيها بالقرى الأكثر احتياجًا بنسبة أكثر من 70%.

تخصيص 237 مليار جنيه من مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى

وتابع: تم تخصيص 237 مليار جنيه من مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة 68% من إجمالي مخصصات المرحلة الأولي، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن، موضحًا أنَّ محافظات الصعيد شهدت أيضًا زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنيه استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024 مقابل استثمارات بلغت 10 مليارات جنيه في 2013.

الرئيس يهتم دائما بملف الحماية الاجتماعية

وأضاف أنَّ هذا يأتي بخلاف المخصصات والاعتمادات والاستثمارات المالية الأخرى الموجهة لمحافظات الصعيد لاستخدامها في تمويل المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الرئيس يهتم دائمًا بملف الحماية الاجتماعية ويقدر تحمل المصريين لتبعات الإصلاح الاقتصادي والأحداث العالمية ويثبت ذلك الأرقام، إذ خصصت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 530 مليار جنيه، ليس هذا فحسب ولكن الرئيس خصص 5 حزم أخرى للحماية الاجتماعية، إذ تم رفع الأجور والمرتبات والمعاشات آخرها ما تم قبل أيام وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه مقابل 1200 جنيه عام 2015، موضحًا أنَّ كل ما يتمّ من إجراءات تضع نصب أعينها الفئات محدودة الدخل.

اهتمام الرئيس السيسي بملف الحماية الاجتماعية ليس قاصرا على زيادة الأجور والمرتبات

وأضاف وكيل خطة النواب أنَّ اهتمام الرئيس السيسي بملف الحماية الاجتماعية ليس قاصرًا على زيادة الأجور والمرتبات والدعم فقط ولكنه ممتد ليشمل عدة مبادرات هامة منها: مبادرة 100 مليون صحة والتي شملت كل محافظات مصر وقدمت للمواطنين الرعاية الصحية مجانا ومبادرة «احنا معاك» لحياة آمنة ومبادرة أطفال بلا مأوى وبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ومبادرة فيروس سي التي انهت هذا المرض في مصر وتعافي من خلالها الكثيرين من أهل مصر.

وأشار إلى أنَّ برنامج «تكافل وكرامة» من أهم البرامج التي قدمت للمصريين من معدومي الدخل مصدر دخل شهري فضلًا عن سكن كريم وتوظيف، إذ أطلق الرئيس السيسي برنامج تكافل وكرامة تحت شعار «مصر بلا عوز» ويهتم بنفسه بضم أسر جديدة للبرنامج والتي وصلت إلى 5 ملايين أسرة مستفيدة حاليًا.

وتابع أنَّ كل هذه المبادرات تؤكّد مدى اهتمام الرئيس السيسي برعاية المواطنين والوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم، مضيفًا أنَّ الرئيس اختار طريق التنمية والبناء منذ اول يوم في السلطة حيث تمت في عهده المشروعات القومية التنموية والتي بدأها بقناة السويس الجديدة وعدد من المدن على سبيل المثال وليس الحصر، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة توشكى الجديدة، مدينة الفرافرة الجديدة، مدينة بورسعيد الجديدة، وهي مدينة سياحية ضمن مشروعات محور قناة السويس، ومدينة العلمين الجديدة.

واستكمل: «إننا جميعا نلمس الاستقرار الأمني الذي حدث بعد تولي السيد الرئيس لمنصبه والذي ساهم في عودة الاستثمارات والسياحة وشعور المواطنين بالأمان بعد فترة من الارتباك الأمني غير مسبوقة»، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس فتح أبواب العلاقات المصرية الدولية مع كافة الدول بعلاقات دبلوماسية جديدة و اتفاقيات دولية تتيح لمصر التواجد على الساحة الدولية فضلا عن اتجاهه لدعم مصر حتى تصبح عضوًا في مجموعة دول البريكس التي تضم الدول الصناعية الكبرى لتكون خطوة لبداية جديدة على طريق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمجموعة.

وأوضح «سالم»: «مشاركتي الأخيرة في اجتماع البنك الآسيوي للتنمية والبنية التحتيه في مدينة شرم الشيخ والذي يعقد للمرة الأولى بها والذي افتتحه السيد الرئيس جعلني أشعر بمدي اهتمام الرئيس السيسي بفتح مسارات جديدة في كل المحافل الدولية لوضع مصر على خريطة الدول التي تساهم وتشارك وتستفيد من المؤسسات الدولية».