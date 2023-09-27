إقبال كثيف على مكاتب الشهر العقاري في الدقهلية لتأييد الرئيس السيسي

لليوم الثالث على التوالي، احتشد المئات من مواطني محافظة الدقهلية أمام مكاتب الشهر العقاري في منطقة المجزر بمدينة المنصورة، لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة فترة جديدة.

وقال محمد أحمد، موظف بجامعة المنصورة، «جئت لأؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا للمجهودات الملموسة على أرض الواقع، فنحن نعيش في أمان، ولدينا حرية في الرأي والاختيار».

استكمال مسيرة التنمية

وأضاف عادل الشاذلي، مواطن بالدقهلية، قمت بعمل توكيل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي كانت ومازلت موجودة، حيث حدثت طفرة وتغيرات كبيرة في عهده، ونشعر بهذه المجهودات في حال المقارنة بالأعوام الماضية، وهذا ما ظهر من خلال إنشاء الطرق وافتتاح المدارس ومشروعات إسكان الشباب.

وقامت مديرية أمن الدقهلية بدفع عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي شهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة في منطقة المجزر بمحافظة الدقهلية، لتحرير توكيلات تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتأكيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.