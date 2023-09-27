إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالإسماعيلية لتحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي

نظم العاملون في مكاتب الشهر العقاري في محافظة الاسماعيلية عملية دخول المواطنينن لتسهيل إجراء التوكيلات للانتخابات الرئاسية، ووفرت مظلات للمواطنين من حراراة الشمس.

وخصص الشهر العقاري في محافظة الإسماعيلية مقاعد لكبار السن، لتسهيل عمليات دخولهم وتحرير التوكيلات للمرشحين على مدار الساعات الماضية.

لافتات تأييد

وشهدت مقار الشهر العقاري في محافظة الإسماعيلية رفع لافتات تأييد وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما رفع مواطنون صورا للرئيس السيسي تعبيرا عن تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد سالم، أحد سكان مدينة القنطرة شرق، إن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة هو أقل رد للجميل لاهتمامه الكبير بمدينة القنطرة وقراها، بعد التطور الذي شهدته قرى شرق القناة بسبب مشروعات مبادرة حياة كريمة.

تحرير توكيلات

وقال علاء البعلي، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة من أول المحافظات التي حررت توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي فور فتح باب تحرير التوكيلات، مشيراً إلى أن المواطنين ما زالوا يتوافدون على المقار المختلفة لتحرير التوكيلات.

وأضاف «المواطنون أمام مقار الشهر العقاري من أعمار سنية مختلفة، ما بين شباب وكبار سن وموظفين وعمال، والجميع بيدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة».

وقال، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسماعيلية أمس شجعت كثيرا من المواطنين على النزول لتحرير توكيلات له، خاصة أن الإسماعيلية من أكثر المحافظات التي شهدت مشروعات مختلفة في جميع مناحي الحياة.