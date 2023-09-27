تفاصيل تخفيضات مترو الأنفاق على طلبات اشتراكات الطلبة

ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر المقبل، وهو ما يستعد له الطلاب والدولة باتخاذ العديد من الاستعدادات والإجراءات، منها ما أعلنت عنه شركة مترو الأنفاق عن مواعيد استقبال طلبات اشتراكات الطلبة وأبرز التخفيضات المقررة لهم، لمن يستقلون المترو في ذهابهم إلى المدارس والجامعات يوميا.

وأعلنت الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق، وجود تخفيضات على الاشتراكات تصل إلى 98%، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية طوال فترة الدراسة، كما كشفت عن مواعيد استقبال طلبات اشتراكات الطلبة يوميا.

مواعيد استقبال طلبات اشتراكات الطلبة

وأتاحت شركات إدارة المترو، استقبال طلبات اشتراكات الطلبة، يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساءا بمكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات.

ويمكن استخراج وتقديم طلبات اشتراكات الطلبة، من خلال محطات مترو «رمسيس- حلوان- منشية الصدر- عدلي منصور- المرج».

وعلى الراغبين في الحصول على اشتراك التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المذكورة أعلاه وشراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.

ويتم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية.

أسعار اشتراكات المترو

قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.

قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.