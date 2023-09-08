شروط استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة في العام الدراسي الجديد

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، يوم 30 سبتمبر الجاري، وفي هذا الصدد، أعلنت هيئة مترو الأنفاق، شروط استخراج اشتراك للطلبة الراغبين في استقلال خطوط المترو بشكل يومي للذهاب للمدارس أو الجامعات.

وكشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، في منشور لها، شروط استخراج اشتراك للطلبة للعام الدراسي الجديد، وهي كما يلي:

شروط استخراج اشتراك مترو للطلبة

- يتم سحب استمارة اشتراك الطلبة 256 نقل مترو من جميع مكاتب التذاكر والاشتراكات بالمترو.

- وضع 2 صورة شخصية حديثة 4×6 وتختم الصورة الأولى على نصف الصورة والاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف، ثم يتم اعتمد الاستمارة وختمها بشعار الجمهورية من الجهة الدراسية.

- تسجيل كود الوحدة الحسابية المكون من ثمانية أرقام للإدارة التعليمية، أو الكلية على الاستمارة بمعرفة الجهة الدراسية.

- بالنسبة للراغبين في استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة بالجامعات والمعاهد، عليهم صورة كارنيه للعام الدراسي الحالي أو السابق أو أي مستند.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

- كتابة رقم الموبايل للطالب أو ولي أمره على الاستمارة

- يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر الدراسة.