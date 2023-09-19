مترو الأنفاق واحد من أهم وسائل المواصلات، حيث يربط القاهرة الكبرى ببعضها ولا يستغني أحد عن استخدامه، ويستقله الطلاب للوصول إلى المدارس في أسرع وقت فضلاً عن تكلفته البسيطو مقارنة بأسعار المواصلات الأخرى، لذا يهتم الطلاب وأولياء الأمور أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة والموظفين 2023 والأوراق المطلوبة، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة والموظفين 2023 والأوراق المطلوبة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة والموظفين 2023 والأوراق المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الاشتراكات الربع سنوية لمترو الأنفاق

- منطقة واحدة 500 جنيه بنسبة تخفيض 44.4%

- منطقتين 630 جنيها بنسبة تخفيض 50%

- أربع مناطق 760 جنيها بنسبة تخفيض 57.8%

- 6 مناطق 1000 جنيه بخصم 44.4%.

أسعار اشتراك المترو للطلاب

ـ مدة الاشتراك لمدة 3 شهور للطلاب وتتضمن فترة الفصل الدراسي الواحد.

ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل للمترو 33 جنيهًا.

ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل مترو 41 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو للطلبة

وجاءت الأوراق المطلوبة لاشتراكات مترو الأنفاق على النحو التالي:

- شراء استمارة اشتراك.

- عدد 2 صورة شخصية 4x6.

- ختم الصورة الأولى بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

- صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية العام الدراسي الحالي أو السابق.

- رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة للضرورة.

- استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

- يتم استخدام الاشتراك لحاملة فقط حتى لا يتعرض الطالب لغرامة مالية.

تخفيضات على تذاكر المترو

وذكرت هيئة مترو الأنفاق، قيمة التخفيضات الخاصة باشتراكات الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وهي تخفيضات على قيمة الاشتركات تصل لـ98% على مدار العام الدراسي، وفقًا للموقع الرسمي لمترو الأنفاق.