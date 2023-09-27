إزالة 4 مقابر غير مرخصة في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع أي تعديات علي أملاك الدولة، مطالباً بإزالة أعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

إزالة 4 مقابر مخالفة

وفي هذا الصدد ، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ4 مقابر بمنطقة الحسينية في قرية أبيس، بعدما بنيت بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق على أراضي الدولة، وتم تنفيذ قرار الهدم؛ ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

إزالة حالة بناء بدون ترخيص في العامرية

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، أسفرت عن إزالة حالة بناء بدون ترخيص متمثل في بناء حوائط بالدور الأول علوي بعزبة الهجانة العامرية

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن 10 شارع سوق الطباخين، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.