تقرير دولي: مستثمرو الخليج يتطلعون لشراء عقارات في مصر

أكد تقرير نشرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن 94% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية، يرغبون في شراء عقارات بمصر، و56% منهم يخططون للقيام بذلك خلال العام الحالي، إذ أصبحت مصر نقطة محورية للاستثمارات.

ضخ استثمارات كبيرة في البلاد

وأشار التقرير إلى أنه في 2022 جرى ضخ استثمارات كبيرة في البلاد، منها بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في المواني من الإمارات، واستثمار بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الشركة القابضة المصرية الكويتية، واستثمار بقيمة 15 مليار دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، لتؤكد هذه الالتزامات المالية القوية جاذبية مصر المتزايدة كوجهة استثمار مفضلة لدى المستثمرين المؤسسين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين خصصوا مبالغ مالية تصل إلى 118 مليار دولار أمريكي للاستثمار في العقارات والبنية التحتية بين عامي 2021 و 2023.

تطلعات المستثمرين في مصر

وأجرت «نايت فرانك» استطلاعا بالتعاون مع «يوجوف» لفهم كيف يترجم هذا الاهتمام السيادي والمؤسسي في مصر إلى المستثمرين الأفراد، شمل 258 مستثمرا من دول مجلس التعاون الخليجي لفهم تطلعاتهم ومواقفهم تجاه الاستثمار في مصر، وتراوح صافي ثروات المشاركين في الاستطلاع من 100 ألف دولار أمريكي إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.

الأنشطة العقارية والإنشاءات

ويوضح التقرير أن 16% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد على الأنشطة العقارية والإنشاءات، ما يجعل القطاع له أهمية خاصة إلى جانب النفط والغاز (24% من الناتج المحلي الإجمالي) والسياحة والضيافة (12% من الناتج المحلي الإجمالي)، تزامنا مع الخروج من فترة التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم.