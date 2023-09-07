مجلس التعاون الخليجي يرحب بنتائج القمة الثلاثية في العلمين الجديدة

رحب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالبيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية في 14 أغسطس 2023، وما تضمنه بشأن القضية الفلسطينية، في ضوء المستجدات الراهنة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير الخارجية لسلطنة عُمان.

مجلس التعاون يعقد دورته الـ157 بالرياض

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد عقد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي دورته الـ157 اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين، ووزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قمة ثلاثية في العلمين الجديدة

وشهدت مدينة العلمين الجديدة فاعليات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في 14 أغسطس الماضي.