حصيلة إخلاء عزبة أبو قرن في مصر القديمة لليوم السادس.. هدم 10 عقارات

واصل حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة استئناف إزالة عزبة أبو قرن وتعويض أصحاب الأملاك، اليوم الأحد، بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وواصلت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة وكل الجهات الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة بقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة، لليوم السادس على التوالي، إزالة منطقة عزبة «أبو قرن» أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة.

أعمال الإخلاء والإزالة بأبو قرن

وأسفرت أعمال اليوم بعزبة أبو قرن في مصر القديمة عن هدم كلى لـ3 عقارات تجارية، وهدم جزئي لـ6 مبانٍ، وإجمالي ما تم تنفيذه من يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير وهدم كلي لـ10 عقارات من إجمالي 22 عقارا ملكية خاصة، وعدد 5 عقارات أملاك دولة، وإخلاء 10 عقارات، وإجمالي عدد الأسر التي تم تعويضها ماليا وإخلاؤها 37 أسرة من إجمالي 140 أسرة.