لخدمة السيدات بالمجان.. «100 مليون صحة» تتواجد في المترو الأخضر وقطار العاصمة

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل كل من الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، تعاونها مع المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» وحملة «صحة المرأة» لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

قطار العاصمة ينقل أعدادا هائلة من الركاب يوميا

وأضافت «النقل» في بيان لها، أنه علاوة على الدور الحيوي الذي يلعبه كل من الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) كشريان ينقل أعدادا هائلة من الركاب يوميا، يتواجد عدد من الأطباء والمتخصصين خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر، ومن 17 إلى 31 أكتوبر 2023 .

وأوضحت أن التواجد يكون في محطات العباسية وكلية البنات من الخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة بقطار العاصمة، والمحطة التبادلية عدلي منصور.

التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية

وأشارت الشركة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية والتعاون الوثيق مع كل المبادرات الإيجابية التي تطرحها الجهات المختلفة، لتقديم مستوى عالمي من الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها، لتكون جزءا فاعلا من المجتمع.