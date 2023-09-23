لماذا سُمي القطار الكهربائي السريع بـ«قناة سويس جديدة» على القضبان؟

نشرت وزارة النقل، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كجزء من حوار لوزير النقل مع مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث طُرح تساؤل «لماذا القطار الكهربائي السريع بمثابة قناة سويس جديدة على القضبان؟».

وأكد وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تربط مصر شرقها بغربها وشمالها بجنوبها، موضحاً أنه سيخلق مناطق تنموية بالدرجة الأولى، بجانب دوره في تعظم السياحة بين البحر الأحمر والبحر المتنوسط وبين الغردقة والأقصر ووادي النيل.

وأضاف وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع يخلق محور تنمية جديد من الإسكندرية إلى القاهرة غرب الطريق الصحراوي الغربي حتى أبوسمبل، مؤكداً أنه لأول مرة يتم إنشاء قطار يمر غرب الطريق الصحراوي الغربي ويصل إلى أسوان وأبوسمبل ويمر على منطقة توشكى وشرق العوينات.

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

وتتضمن شبكة القطار الكهربائي السريع 4 خطوط رئيسية، الخط الأول يمتد بطول 675 كيلومترا من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة، ثم يمر غرباً إلى العلمين الجديدة ومطروح، مرور بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وحلوان و6 أكتوبر.

ووصفت شركة هاتشيسون العالمية التي تعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم، المشروع بأنه محور لوجستي يمتد إلى الإسكندرية والدخيلة، ووصفه البعض بأنه قناة السويس الجديدة على القضبان.

ويربط الخط الأول من المشروع ميناء السخنة أهم مواني مصر على البحر الأحمر بميناء الإسكندرية أهم مواني مصر على البحر المتوسط، وباقي الموانىء، مروراً بمناطق سكنية وصناعية وسياحية.

الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

أما الخط الثاني فيمتد من أكتوبر ويتقاطع مع الخط الأول في منطقة 6 أكتوبر، مروراً بمحازاة الطريق الصحراوي الغربي حتى أبوسمبل، ويمر على العديد من المناطق الصناعية والزراعية الجديدة كغرب المنيا ومستقبل مصر وأرمنت والسباعية وإدفو وتوشكى وشرق العوينات، ويبلغ طوله 1100 كيلومتر.

الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع

والخط الثالث هو خط سياحي بامتياز، حيث يربط ميناء سفاجا لنقل التجارة إلى الغردقة ويربطها مع قنا والأقصر، حيث أكد وزير النقل، أن معظم الغرف السياحية الألمانية والروسية طلبته لدوره في إتاحة فرصة لسياحة الغوص، وإمكانية الذهاب إلى الأقصر بسهولة، للاستمتاع بالسياحة الثقافية مروراً بأسيوط وأخميم للاستمتاع بالسياحة الدينية ويبلغ طوله 225 كيلومتر.

الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع

أما عن الخط الرابع والذي يبلغ طوله 250 كيلومتر وهو في طور الدراسات حالياً يربط كل المواني المصرية على البحر المتوسط بداية من بورسعيد في الشرق وميناء الإسكندرية في الغرب مروراً بالمدن الجددية على ساحل البحر المتوسط.