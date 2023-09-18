«النقل»: 3 محطات رئيسية في الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، عن تقدم أعمال تنفيذ الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يسهم في خلق مناطق تنموية كاملة في محافظات الصعيد، ويعظم من السياحة بمختلف أنواعها خاصة في أسوان وقنا.

محطات الخط الثالث

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنّ الخط الثالث «قنا - الغردقة - سفاجا»، والذي يمتد بطول 225 كيلومترا، يتضمن 3 محطات، وهي محطة الغردقة، وهي محطة للقطار الكهربائي السريع، وجرى اختيار موقعها في موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ، بما يخدم قاطني مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين، فضلا عن خدمة مطار الغردقة.

وتابعت الوزارة، أنّ المحطة الثانية من محطات الخط الثالث هي «سهل حشيش»، وجرى تخطيطها للقطار الكهربائي الإقليمي، وهي قريبة من المناطق السياحية في سهل حشيش، أما المحطة الثالثة فهي «سفاجا»، ومخصصة للقطار الكهربائي السريع، وتخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، من خلال وصلة وأرصفة الشحن لميناء سفاجا البحري.

توجيه استثمارات ضخمة لمحافظات الصعيد

وأكد الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أنّ امتداد القطار الكهربائي السريع لأقصى محافظات الصعيد، يساعد في توجيه استثمارات ضخمة للمحافظات، موضحا أنّ أي مستثمر يفكر أولا في مدى توافر وسيلة نقل في المحافظة التي يرغب في التوجه إليها.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أنّ هذه النوعية من القطارات تدخل إلى مصر للمرة الأولى، وتحقق نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل المصري، وتأتي اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة بشكل كبير لتوفير خدمات متميزة لجمهور الركاب.