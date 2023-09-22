«النقل»: تنفيذ مرحلتين من القطار الكهربائي الخفيف لربط المدن الجديدة

كشفت وزارة النقل، عن مستجدات جديدة في أعمال تنفيذ وتوسعة مشروع القطار الكهربائي الخفيف، مؤكدة افتتاح المرحلتين الأولى والثانية «السلام - العاشر - العاصمة الإدارية» بطول 68.8 كيلومتر، و12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه وجارٍ استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أنه يُجر حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف من مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى المدينة الرياضية العالمية جنوب طريق السخنة.

كما أنه يتم تنفيذ المرحلة الرابعة من العاشر من رمضان لمدينة العبور الجديدة، حيث أكدت وزارة النقل، أن القطار يمتد بطول 103 كيلومترات لخدمة كل التجمعات العمرانية الجديدة من أول عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق وهيلوبوليس الجديدة وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

خدمة المدن الجديدة

ونوهت وزارة النقل بأن المشروع يمتد لخدمة المدن الجديدة والمترددين عليها في الجامعات والمستشفيات حتى العاشر من رمضان، موضحة أنه وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة.

وأشارت إلى أنه لتعظيم استفادة قاطني المدن الجديدة من الحصول على خدمات قطار العاصمة مشروع القطار الكهربائي الخفيف تم تشغيل حافلات خاصة ومكيفة لنقل الركاب من محطات قطار العاصمة إلى مدينة العبور، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، والعاشر من رمضان والعكس، كما أنه تم توفير أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط من محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT إلى مدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر والعكس.