الانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف ضوابط وشروط الترشح

حدد قانون الانتخابات، ضوابط وشروط الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024 التي من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لها من 4 وحتى 14 أكتوبر المُقبل.

شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

وفيما يتعلق بشروط الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، حددها القانون فيما يلي:

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

7- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

9- أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.