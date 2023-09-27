«القاهرة الإخبارية»: العالم يحتفل بيوم السياحة وسط آمال في مستقبل أفضل

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول الاحتفال بيوم السياحة بعنوان «27 سبتمبر.. العالم يحتفل بيوم السياحة وسط آمال في مستقبل أفضل».‏

اليوم العالمي للسياحة

وقال التقرير: «يحتفل العالم في 27 سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي، ذلك اليوم أقرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لأول مرة عام 1980، الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام والذي يقام تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر، يأتي في ظل استمرار خطوات التعافي للسياحة الدولية من أسوأ أزمة في تاريخها بعد الاضطراب العام الذي لحق بقطاع السياحة جراء جائحة كوفيد 19».

وأضاف: «حسب أحد البيانات الصادرة من منظمة السياحة العالمية، وصلت أعداد الوافدين إلى 84% من مستويات ما قبل الوباء بين يناير ويوليو لعام 2023».

عمليات انتعاش السياحة العالمية

وتابع: «تقود منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا عمليات انتعاش السياحة العالمية بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية والتي أكدت أن الطلب السياحي يستمر في إظهار مرونة ملحوظة وانتعاش مستدام حتى في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية».