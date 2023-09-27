دعاء مؤثر للشيخ أحمد تميم المراغي احتفالا بالمولد النبوي على قناة الناس

قدم الشيخ أحمد تميم المراغي، قارئ القرآن الكريم، دعاء مؤثرا احتفالا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا في دعائه خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد بنعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك أن تجعل هذه الأيام بلاد الأمن والاستقرار والهدى والرشاد في هذه الأيام المباركة التي ولد فيها سيد الخلق، اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك أن تمن بالشفاء على كل مريض، وأن ترزقنا البركة في أعمالنا، وترزقنا الهدى والرشاد».

قناة «الناس» تقدم احتفالا خاصا اليوم الأربعاء

تُقدّمُ قناة «الناس» احتفالا خاصا اليوم الأربعاء بالمولد النبوي الشريف، بدأ من الساعة الواحدة ظهرا عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

لقاءات خاصة مع كوكبة من كبار العلماء والدعاة والواعظات

وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.