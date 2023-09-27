مي كساب تطرح أغنية «الناس للناس» غدا الخميس

تعكف الفنانة مي كساب على طرح عدد من الأغاني خلال الفترة الحالية، إذ زاولت نشاطها الفني بالتدريج بعد رحيل والدها.

مي كساب تستعد لطرح أغنية جديدة

وكشفت الفنانة مي كساب، موعد طرح أولى أغانيها الجديدة «الناس للناس»، وذلك غدا الخميس المقبل عبر «يوتيوب».

وروجت مي كساب، لأحدث أغانيها عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك، قائلة: «‏معادنا الخميس الجاي إن شاء الله وأول الأغاني الجديدة بإذن الله تعجبكم».

معلومات عن أغنية «الناس للناس»

أغنية «الناس للناس»، من كلمات حازم حشاد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع يوسف حسين، وجرى تسجيلها في استوديو فيد باك.

وسجلت الفنانة مي كساب مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «حضن أبويا»، وذلك بعد رحيل والدها، حيث طلبت من الجمهور إرسال صورهم مع والدهم بعد وفاته .