المفتي يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بالمولد النبوي عبر قناة «الناس»

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

تهنئة مفتى الديار المصرية بحلول المولد النبوى الشريف

وقال مفتي الديار المصرية، في تهنئة خاصة عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي أول من احتفل بمولده حيث كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وعندما سئل في ذلك، قال ذلك يوم ولدت فيه، ولهذا الإحتفاء والشكر لله أن أرسل لنا سيدنا محمد، نعمة كبيرة تستوجب الشكر، لأنه أخرجنا من الضلال إلى الرشاد».

وتابع: «اللهم إنا نسألك في مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن ترزقنا الطاعة وحب رسول الله، وأن تجعله شفيعا لنا، وأن نشرب من يده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا».