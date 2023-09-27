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كيف ساعدت الدول العربية مصر في نصر أكتوبر المجيد؟.. «ملحمة عربية» (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
12:43 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
جانب من الفيلم

جانب من الفيلم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دور الدول العربية في نصر أكتوبر المجيد».

وجاء في التقرير، أنّه في الوقت الذي شهد اندلاع شرارة حرب أكتوبر 1973م، بدأت الدول العربية تقديم الدعم والمساندة لمصر، ومثلت حرب السادس من أكتوبر ملحمة عربية بتكاتف 12 دولة عربية إلى جانب مصر لدحر الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الرابعة بين العرب من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، بداية من حرب أكتوبر عام 1948 وحرب 1956 وحرب 1967 ووصولا إلى انتصارات أكتوبر 1973.

12 دولة عربية قدّمت الدعم لمصر

وتابع التقرير: «الراحل الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، قال في مذكراته إبان حرب أكتوبر إنّ 12 دولة عربية قدمت الدعم لشقيقتهم الكبرى مصر في مواجهة الاحتلال لتحرير شبه جزيرة سيناء ودعم سوريا لتحرير هضبة الجولان».

قطع النفط عن إسرائيل والدول التي تدعمها كعامل ضغط قوي على الدول الأجنبية

وأتمّ التقرير: «عندما بدأت حرب أكتوبر أكد رئيس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال مؤتمر صحفي له في لندن، وقوف بلاده إلى جانب مصر، وقال جملته الشهيرة (ليس المال أغلى من الدم العربي، وليس النفط أغلى من الدماء العربية التي اختلطت على أرض جبهة القتال في مصر وسوريا)، وقطع النفط عن إسرائيل والدول التي تدعمها كعامل ضغط قوي على الدول الأجنبية».

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