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آخر أخبار المعاشات بعد إقرار الزيادة الجديدة.. متى تصرف في شهر أكتوبر؟

كتب:

منة عبده
12:11 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

 

آخر أخبار المعاشات، تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين خاصة مستفيدي المعاشات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش أكتوبر 2023، لكونه يتضمن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية.

آخر أخبار المعاشات.. موعد صرف معاش أكتوبر 2023

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاش شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة أول الشهر، أي يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023، بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لجميع المستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مواطن، وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى. 

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، والتي تتمثل في: «منافذ فوري، الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة». 

عدد المستفيدين من المعاشات11 مليون مواطن

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونية ويذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عددًا من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.