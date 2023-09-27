تحرير عقود عمل وتقديم مساعدات مالية لـ36 أسرة في الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساعدات مالية وعينية لـ36 أسرة الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وذلك بعد الاستماع إلى شكواهم، وجرى توفير فرص عمل في القطاع الخاص لذوي الهمم وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تقديم المساعدات حق أصيل للمواطنين

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم المساعدات حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وسلم المحافظ 12 عقد عمل في القطاع الخاص و3 بطاقات للخدمات المتكاملة لذوي الهمم و7 كروت تكافل وكرامة، 15 مساعدة مالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم.