تجديد عضوية مكتبة الإسكندرية في اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت

حافظت مكتبة الإسكندرية على مقعدها كعضو بارز في اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت International Internet Preservation Consortium -IIPC للفترة الثالثة على التوالي، بعد انتخابها لأول مرة في 2017.

وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتحالف الدولي

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية اليوم، فإن المكتبة تواصل وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتحالف الدولي لحفظ الإنترنت «IIPC»، كعضو في اللجنة التوجيهية المكونة من 15 منظمة؛ منهم مكتبة الكونجرس، والمكتبة البريطانية، ومكتبة فرنسا الوطنية، وذلك ابتداءً من شهر يناير القادم ولمدة 3 أعوام.

تلقت اللجنة التوجيهية الترشيحات على خمس مقاعد الشاغرة، واستقر الأعضاء في نصف سبتمبر الجاري على استمرار ترشيح مكتبة الإسكندرية، مع مكتبة وأرشيف كندا، ومكتبة سويسرا الوطنية، ومكتبة مختبر لوس ألاموس الوطني، بالإضافة إلى العضو الجديد؛ مكتبات جامعة شمال تكساس.

تفاصيل انضمام مكتبة الإسكندرية إلى التحالف الدولي

يذكر أن المهندس يوسف الدكر؛ مدير المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكتبة الإسكندرية، هو الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي الخاص باللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت IIPC، بعد انتخابه في يناير 2023 من قبل الأعضاء لمدة عام.

وانضمت مكتبة الإسكندرية إلى التحالف الدولي لحفظ الإنترنت IIPC في عام 2010، وبرز دورها في العديد من المبادرات الخاصة بأرشفة الويب مع مؤسسات دولية، انطلاقاً من رسالتها كمؤسسة بحثية عالمية استثنائية.