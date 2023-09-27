«الأعلى الإسلامي الزامبي»: نحتفل في بلادنا بالمولد النبوي دون أي مضايقة

قال الشيخ موسي سعيد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الزامبي، إنه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، بالطريقة التي تناسب كل شخص، لافتا إلى أن زامبيا دولة مسيحية لكن دستورا الدولة يكفل حرية العبادة وحرية التجمع، وتقام احتفالات المسلمين بالمولد النبوي دون اعتراض أو مضايقة.

المجلس الإسلامي الأعلى في زامبيا هو المظلة الجامعة لكل المسلمين

وتابع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الزامبي، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي نقلتها قناة الناس، اليوم الأربعاء: «المجلس الإسلامي الأعلى فى زامبيا، هو المظلة الجامعة لكل المسلمين، في بلدنا لدينا مفاهيم متعددة ومختلفة أحيانا عند مقاربة بعض المسائل الدينية، وبالتالي المركد أو مولد النبي الأكرم من أهم المناسبات الدينية في زامبيا».

واستكمل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الزامبي: «نحن نحتفل ونحتفي به أجمل الاحتفاء، ونربي أبناءنا على حقيقة مفادها أن هذا الرجل العظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقتدي بسنته، ونعمل على إحياء هذا اليوم بالذكر».

وتُقدّمُ «قناة الناس» احتفالا خاصا اليوم الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف، بدأ من الساعة الواحدة ظهرا، عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.