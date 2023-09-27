مأساة قاعة أفراح نينوى بالعراق.. الألعاب النارية السبب (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، تقريراً تلفزيونياً حول الحريق الهائل الذي اندلع داخل قاعة أفراح بالعراق، والذي أسفر عن مصرع وإصابة مئات المعازيم، وأدى إلى انهيار جزئي بالقاعة، وذلك تحت عنوان «اندلاع حريق مروع في دار مناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى».‏

وأفاد التقرير التليفزيوني بأن «العرس تحول إلى مأتم إثر اندلاع حريق مروع في دار مناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، الحادث المأساوي أسفر عن مصرع وإصابة المئات من حاضري المناسبة».

وأضاف: «قوات الدفاع المدني العراقي قالت إن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة، ما أسفر عن انهيار أجزاء من القاعة، وفي تحرك سريع من جانب الحكومة وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه وزيري الداخلية والصحة ببذل كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث».

افتقار قاعات الزفاف بالعراق لمتطلبات السلامة

وتابع: «الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة، تواصل إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نينوى لإسعاف وعلاج مصابي الحريق، ويبقى افتقار قاعات الزفاف في العراق إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء إلى جانب وجود مواد سريعة الاشتعال يبقى عاملا مشتركا في الحوادث المشابهة بما يزيد الوضع سوءً ويساهم في زيادة حجم الخسائر».