تقارير: 55 ألف حادث حريق في العراق خلال عامين

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن حوادث الحريق في العراق خلال العامين السابقين تجاوزت نحو 55 ألف حادث وخسائر مادية بالمليارات.

وذكرت قناة «عراق 24»، أن حوادث الحريق في العراق خلال 2022 بلغ مجموعها 32480 حادثا، وبلغت خسائر الحرائق نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

حرائق الأشهر الماضية بلغت 23 ألف حريق

وأشارت «عراق 24» إلى أن الحرائق خلال 2023 بلغت نحو 23 ألف حريق حتى الآن، وكانت آخرها حريق صالة الأفراح في نينوي، إذ أعلنت السلطات العراقية ارتفاع ضحايا الحريق إلى 450 شخصا، وكان السبب الرئيسي هو استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف.

وأفادت السلطات بأن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من القاعة، وتعمل قوات الدفاع المدني العراقية جاهدة لإخماد الحريق وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزراء الداخلية والصحة على بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين جراء هذا الحادث.