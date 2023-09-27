حريق نينوى.. رئيس وزراء العراق يطلب تشديد إجراءات السلامة في المحافظات

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ الإجراءات العاجلة، على إثر واقعة حريق إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية

ومن بين تلك الإجراءات التأكيد على أهمية استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في محافظات العراق، في التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمجمعات التجارية، والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.

وكذلك طالب الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، مع تحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.

تأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ

وكان السوداني قد طلب من وزيري الداخلية والصحة تقييم الوضع ميدانيا في الحمدانية، وتأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة وأقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين.

وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، لكشف نواحي التقصير، وإعداد قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديًا، كما أعلن الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا ومواساة لذويهم وأهليهم.