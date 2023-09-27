هيئة الدواء تصدر توجيها مهما بشأن المضادات الحيوية

نفت هيئة الدواء المصرية ما نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​​​

​​وأشارت الهيئة إلى أن المعلومة خاطئة، والصحيح أنه يجب ​استخدام المضادات الحيوية كما هو موصوف، لتجنب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. ​

​وأوضحت الهيئة أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني، مشيرة إلى أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تنتشر في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم، يحدث بسرعة ويمثل خطر على الصحة العامة.​

​وأكدت هيئة الدواء أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.