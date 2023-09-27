باحث عراقي عن حريق قاعة أعراس نينوى: «تقصير من الدفاع المدني»

علق إبراهيم السراج، كاتب وباحث سياسي عراقي، على حادث الحريق المأساوي الذي اندلع داخل قاعة أعراس في محافظة نينوى، وأسفر عن مئات القتلى، بقوله إن تعلميات وزارة الداخلية العراقية ومديرية الدفاع المدني واضحة، إذ يُمنع استخدام مواد «الإيكوبوند» سريعة الاشتعال في صناعة وإقامة القاعات أو الصالات وما شابه ذلك.

سبب استخدام البعض لمواد «الإيكوبوند»

وأضاف «السراج»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن البعض يستخدم مواد «الإيكوبوند» بسبب كونها رخيصة الثمن وسهولة استخدامها، ولكن تلك مشكلة خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية فتحت التحقيقات حول حريق قاعة أعراس نينوى، وألقت القبض على أصحاب القاعة، موضحاً أن «أصحاب القاعة كانوا مبلغين بضرورة استبدال ألواح الإيكوبوند، ومنع استخدامها إلا بعد استخدام مواد أصلية وبموافقات خاصة».

وتابع: «أصحاب القاعة لم ينفذوا هذا الإجراء، وهذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ أن الكثيرين من الناس يستخدمون هذه المواد في بناء الصالات والقاعات، وأيضاً يذهب غالبية المواطنين لتلك القاعات رغم علمهم بكونها غير صالحة أو آمنة»، مؤكداً أن «هناك تقصير من الدفاع المدني في العراق»، موضحاً أنه كان يجب إغلاق القاعة في حالة عدم التزام أصحابها بمعايير السلامة.