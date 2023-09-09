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جهود أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين

كتب:

الوطن
05:12 م | السبت 09 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن تحقيق نتائج إيجابية في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وجاءت النتائج كالتالي:

- ضبط حاصل على دبلوم تجارة محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، حال وجوده بمحافظة الأقصر.

- ضبط عاطل مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في إحدى القضايا بالسجن 7 سنوات حال تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق.

- ضبط عاطل مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 25 قضية تبديد - ضرب - سرقة - استيلاء، حال وجوده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البرى.

- ضبط عامل مطلوب ضبطه للتنفيذ في قضية مخدرات بالسجن 3 سنوات حال وجوده بمحطة سكك حديد الجيزة.

- بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

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