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خالد زكي: تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي يُحمِّلني مسؤولية أكبر

كتب:

ضحى محمد
06:52 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
خالد زكي

خالد زكي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة تكريم الفنان خالد زكي، خلال الدورة 39 من المهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

خالد زكي يعلق على تكريمه بمهرجان الإسكندرية

قال الفنان خالد زكي لـ«الوطن»: «شعرت بسعادة غارمة بعد الإعلان عن التكريم، لأنه يأتي من مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية، وأتوجه بالشكر الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والشكر موصول لأمير أباظة رئيس المهرجان، وكل القائمين على المهرجان.

وأضاف، «فالتكريم والجوائز تحُمل الفنان مسؤولية أكبر لما هو قادم، وتدفعه إلى أن يظل تقديم أفضل ما لديه حتى آخر عمره، فتلك الجوائز تدفعه إلى الإجادة أكثر» .

تكريم خالد زكي بمهرجان الإسكندرية

وذكر بيان صادر عن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اختيار الفنان خالد زكي للتكريم جاء تقديرا لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، حيث شارك في العديد من الأفلام منها طباخ الرئيس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.