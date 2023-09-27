النائب عيسى أبو تمر يحرر نموذجا لتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

حرر نائب مطروح عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم الأربعاء، نموذجًا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، بمجلس النواب.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، ولفيف من أعضاء الحزب في مجلس النواب.

لافتات كمل مشوارك... الشعب اختارك

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، توافد أعضاء حزب حماة الوطن بالمحافظة من جميع قبائل مطروح، على مكاتب الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة، لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مع انتشار اللافتات والدعاية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بتركيب البنرات المضيئة والبوابات تحت عنوان، «كمل مشوارك... الشعب اختارك، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية».

أبو تمر: الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاقات الدستورية

وأوضح نائب مطروح ببيان أن جميع قيادات الحزب بمجلسي النواب والشيوخ حريصان على المشاركة في العرس الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، وهي أحد الاستحقاقات الدستورية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع المطروحي والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، فحظت محافظة مطروح بنصيب الأسد من المشروعات التنموية وهي خير شاهد على ما يتم إنجازه على أرض الواقع في كل المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، وأنه يدعم ترشح الرئيس قلبًا وقالبًا لاستكمال مسيرة التنمية.