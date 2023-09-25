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مصطفى الفقي: وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم يعزز الأمن القومي

كتب:

عمرو صالح
10:20 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
مصطفى الفقي

مصطفى الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، دعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة باعتباره الأجدر لقيادة البلاد خاصة مع الأزمات الإقليمية المجاورة.

مرور العالم بأزمة اقتصادية كبيرة

وقال مصطفى الفقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح بتبادل السلطة خاصة مع مرور العالم بأزمة اقتصادية كبيرة نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع المفكر السياسي: «وذلك فضلا عن وجود متغيرات إقليمية مثل الأزمة الليبية والتي أعقبها الأزمة السودانية؛ الأمر الذي يؤكد لنا أن تبادل السلطة أمر غير محمود وغير مقبول خلال الفترة الحالية ويؤتي بنتائج سلبية».

الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل بحرفية مع جميع الملفات 

واختتم الفقي حديثه مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح المناسب خلال هذه المرحلة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل بحرفية تامة خلال الفترة الماضية مع جميع الملفات الإقليمية ووجوده في الحكم يعزز الأمن القومي المصري».

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