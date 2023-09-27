الأب إسطفانوس يحرر توكيل ترشح الرئيس السيسي للانتخابات: عشنا معه عصر البناء

شهدت مكتب التوثيق العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من قبل المواطن لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

عشنا مع السيسي عصر الإنشاء والبناء والحب

قال الأب إسطفانوس شفيق، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمنصورة، لـ«الوطن»: نحن قادمون بدافع الحب بالنيابة عن الشعب المسيحي كله لكي ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن خاضعون تحت سياسته الحكيمة لأننا عشنا معه عصر الإنشاء وعصر البناء وعصر الحب أيضا، لأن الرباط دائما قوي بين الإخوة المسيحيين والمسلمين وندعمه لأن سياساته تمحو أي عصبية وتدعو إلى الوحدة الوطنية الجميلة التي اعتدنا عليها منذ بداية نشأة الوطن.

وتابع الأب إسطفانوس شفيق: «نحن نؤيد الرئيس السيسي قلبا وقالبا ونطلب من الله عزوجل أن ينعم علينا بمدة أخرى لرئاسته للشعب المصري حتى يقودنا إلى ميناء السلام.. الرئيس السيسي رجل سلام ورجل حب ورجل سياسي محنك ورجل ذو خبرة قيادية محكمة نحن مؤمن أن مصر تحت قيادته تنمو وتتطور وتصل إلى النهضة والنجاح».

وقامت مديرية أمن الدقهلية بدفع عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي شهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة في منطقة المجزر بمحافظة الدقهلية لتحرير توكيلات تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة انتخابية جديدة2024

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتأكيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.