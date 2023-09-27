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النائب محمد زين الدين يوقّع نموذج تزكية الرئيس السيسي: أدعوه لاستكمال الإنجازات

كتب:

ولاء نعمه الله
02:15 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
النائب محمد عبدالله زين الدين

النائب محمد عبدالله زين الدين

وقع محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية اليوم بمقر المجلس، مؤكدا أنّ الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، سبب تأييده لترشيح الرئيس واستكمال المسيرة.

وقال زين الدين في تصريحات صحفية عنه اليوم، عقب تحرير نموذج تزكية السيسي، إنّ الرئيس نجح في تحقيق طفرة بمختلف القطاعات، بداية من الطرق والمواصلات والإسكان والزراعة والري والسياحة، وصولا إلى جميع القطاعات الأخرى التي تهم المواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّه رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أنّه لا أحد يختلف على حجم الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي.

ووجّه النائب محمد زين الدين، رسالة للمواطنين، مشددا على ضرورة المشاركة بإيجابية في واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي ترسم مستقبل البلاد في الفترة المقبلة.

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