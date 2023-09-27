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«الهيئة الوطنية»: توقيع بروتوكول لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
04:58 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
جانب من توقيع البروتوكول

جانب من توقيع البروتوكول

وقع المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، برتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمد عبد الواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس إدارة الهيئة، والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة، والمستشارين أشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي.

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