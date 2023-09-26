عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري في البحر الأحمر لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

تواصل مكاتب الشهر العقاري بمختلف مدن البحر الأحمر، استقبال أعدادًا كبيرة من المواطنين، لتوثيق توكيلات الانتخابات الرئاسية حاملين أعلام مصر، لتأييد دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر بدايتها في الأول من شهر ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري في البحر الأحمر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عناوين مقار مكاتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث جرى تخصيص 7 مكاتب توثيق لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالبحر الأحمر.

مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة البحر الأحمر كالتالي:

- فرع الغردقة مساكن الشيخ شحات الدهار

- فرع ضواحي الغردقة عمارات حفر الباطن

- فرع رأس غارب المساكن الشعبية أمام النيابة

- فرع سفاجا مكتب بريد سفاجا

- فرع القصير مساكن الوحدة المحلية بجوار البنك الأهلي

- فرع مرسي علم شارع البحر أمام نادي الصيد المصري

- فرع شلاتين مساكن الوحدة المحلية

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون توقيع الكشف الطبي على راغب الترشح في منصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي ستعد تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني.