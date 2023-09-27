مواعيد الانتخابات الرئاسية.. أول خطوة لراغبي الترشح بعد 8 أيام

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تفعيل الجدول الإجرائي والزمني بشأن مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 بعد 8 أيام، عبر فتح باب الترشح، إذ تتلقى طلبات الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل ولمدة 10 أيام .

دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024

يأتي ذلك بعد عقد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مؤتمر صحفي موسع أعلنت خلاله دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الإجرائي والزمني لها.

وتستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح في يوم 5 أكتوبر المقبل، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تستقبل طلبات الراغبين في الترشح خلال اليوم الأخير الموافق 14 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 2 ظهرًا.

ومن المُقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 16 أكتوبر 2023، لتعلن خلال هذا اليوم أيضًا عن أعداد المؤيدي والمزكين لكل من طالبي الترشح في صحيفتي الأخبار والجمهورية، مع إتاحة تلقي اعتراضات طالبي الترشح لمدة يومين.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات بقية الإجراءات على أن تجري مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من ذات الشهر.

وأعلن المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، في 5 أكتوبر المقبل حتى يوم 14، مشيرًا إلى أن «نستعد للانتقال لفترة رئاسية جديدة ويختار الشعب بنفسه من يحكمه»، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.